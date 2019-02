Suflê de limão

Calorias: 142 por porção

Categoria: Suflê

Dificuldade: Médio

Rendimento: 4 porções

Tempo de Preparo: Zás-trás (até 15 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

· 1/4 de xícara (chá) de suco de limão

· 1/2 xícara (chá) de açúcar de confeiteiro

· 4 claras em temperatura ambiente

· 1 pitada de sal

· 2 colheres (chá) de casca de limão ralada

· Manteiga para untar

· Açúcar de confeiteiro para polvilhar

Acessório

Forma refratária para suflê de 1,5 litro

Modo de preparo

Aqueça o forno em temperatura alta. Unte a forma de suflê com manteiga e polvilhe generosamente com açúcar de confeiteiro. Reserve. Numa tigela pequena, misture bem o suco de limão e metade do açúcar de confeiteiro. Reserve.

Na batedeira, bata as claras em neve. Acrescente o açúcar restante e o sal e continue batendo até obter picos firmes. Junte o suco de limão reservado e a casca ralada. Misture delicadamente com uma espátula. Ponha a massa na forma e leve ao forno até crescer e dourar ligeiramente. Retire e sirva imediatamente.