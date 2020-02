Suco de cascas de frutas

Calorias: 100

Categoria: Bebidas

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 2

Tempo de Preparo: Zás-trás (até 15 minutos)

Tipo: Bebida

Ingredientes:

. 2 xícaras (chá) de cascas de frutas bem lavadas (abacaxi, pêra, manga, goiaba, maçã, caqui)

. Açúcar a gosto

. 1/2 litro de água gelada

Modo de preparo:

Bata as cascas no liquidificador com o açúcar e a água. Coe e sirva. Se desejar, faça de um só sabor, como o de abacaxi. Nesse caso, a casca deve ser cozida por 15 a 20 minutos, batida com água no liquidificador e coada. Se desejar, bata com cubos de gelo.