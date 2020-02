Categoria: Sorvete

Dificuldade: Fácil

Tempo de Preparo: Zás-trás (até 15 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

. Qualquer fruta (abacaxi, manga, morango, banana ou mamão)

. Sacarina líquida ou em pó

. 1 copo de leite de coco

. 1 copo de água

. 2 claras (em neve)

Modo de preparo:

Bata a fruta (que escolher) no liquidificador adoçando-a com a sacarina líquida ou em pó (a gosto) acrescentando o leite de coco misturado com água e as claras em neve. Congele.