Sorvete de limão-siciliano

Calorias: 147

Categoria: Sorvete

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

. 2 e ½ xícaras (chá) de água

. 2 cravos

. 1 pedaço de canela em pau

. 3 folhas de hortelã

. 1 xícara (chá) de açúcar

. Raspas de 2 limões-sicilianos

. Suco de 6 limões-sicilianos

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água, os cravos, a canela e as folhas de hortelã. Misture o açúcar e leve ao fogo, sem mexer, até formar uma calda. Desligue o fogo, retire os condimentos e acrescente as raspas de limão. Junte o suco de limão e misture bem. Coloque em uma travessa funda e leve ao freezer até endurecer. Retire do freezer e bata na batedeira até ficar cremoso. Distribua em taças individuais e leve-as ao freezer até endurecer novamente. Decore com rodelas de limão.

Dica: Se preferir, substitua o limão-siciliano por limão galego.