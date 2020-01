Sorvete de Hello Kitty é a foto que queremos agora no nosso Instagram

View this post on Instagram

A Hello Kitty já chegou por aqui e você não pode perder as combinações incríveis que preparamos, como a Hello Kitty Nuvem, Hello Sundae e Hello Kitty Cascão. É tão meiga, colorida e delicada, que se não fosse também tããão deliciosa, poderíamos guardar em uma caixinha pra sempre. Venha experimentar! @hellokittybrasil @sanriobrasil #donanuvem #sorveteria #sorvetes #sorvete #lol #amor #hellokitty #sanrio #doce #doceria 🍦☁️😅❤️🥰