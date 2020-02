Sorvete de banana com cacau e especiarias

Descasque as bananas, corte-as em 4 pedaços e leve-as ao congelador.

Cubra a linhaça com 1/2 xícara (chá) de água e deixe descansar de 4 a 8 horas.

Assim que as bananas estiverem firmes (após cerca de 4 horas no freezer), triture-as com o suco de limão em um liquidificador ou processador de alimentos.

Coloque o creme de banana em um recipiente e leve ao congelador.

Assim que o creme estiver firme bata-o novamente no liquidificador com a linhaça que deve ser lavada e escorrida em uma peneira.

Processe tudo até ficar bem cremoso e adicione as especiarias e o cacau.

Sirva imediatamente ou leve para o freezer por mais 30 minutos.

Se desejar mais doce, adicione mel.