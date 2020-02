Sopa de tomate

Calorias: 276 por porção

Categoria: Sopa e caldo

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Entrada

Ingredientes

. 2 dentes de alho espremidos

. 1 cebola média bem picada

. 2 colheres (sopa) de azeite

. 5 xícaras (chá) de tomate maduro sem pele e sem sementes, picado

. 1 tablete de caldo de galinha

. Pimenta-do-reino e sal a gosto

. 20 folhas de manjericão

. 1 colher (sopa) de salsa picada

Modo de preparo

1. Em uma frigideira, refogue o alho e a cebola no azeite.

2. Acrescente o tomate e cozinhe em fogo alto por 5 minutos.

3. Junte o caldo de galinha e cozinhe até levantar fervura. Tempere com pimenta-do-reino e sal a gosto.

4. Bata tudo no liquidificador. Na hora de servir, polvilhe com as folhas de manjericão e a salsa.

Dica: salpique pedacinhos de pão fritos na manteiga sobre a sopa. São os chamados croutons.