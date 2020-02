Sopa de couve-flor com curry e especiarias

Categoria: Sopa e caldo

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 5

Ingredientes:

. 1 couve-flor picada

. 1/2 cebola cortada em cubos

. 3 colheres de sopa de manteiga

. 1 200 ml de caldo de legumes ou frango

. 1 e 1/2 colheres de chá de sal

. 1/2 colher de chá de curry em pó

. 1/2 colher de chá de páprica picante

. Pimenta-do-reino moída na hora

. Pimenta síria

. 1/3 de maço de cebolinha verde picada

Modo de preparo:

Coloque a manteiga numa panela grande e aqueça. Adicione a cebola e deixe murchar com o sal. Depois, junte as especiarias e frite-as um pouco com a cebola. Acrescente a couve-flor e frite por alguns minutos. Junte o caldo de frango ou legumes com a cebolinha picada. Cozinhe em fogo baixo até que a couve-flor esteja macia. Feito isso, bata a sopa no liquidificador até ficar bem homogênea e coloque na panela para ferver. Sirva bem quente.