Sopa creme de cenoura com gengibre

Categoria: Sopa e caldo

Dificuldade: Fácil

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

. 2 colheres de sopa de azeite de oliva

. 2 cebolas médias picadas

. 8 cenouras médias picadas

. 1 colher de sopa + 1 colher de chá de sal marinho

. 1 litro e meio de caldo de legumes

. 1 litro de leite tipo A

. 2 colheres de sopa de gengibre descascado e picado

. 2 colheres de sopa de cebolinha picada

Modo de preparo:

Leve o azeite com a cebola para dourar por 3 minutos em fogo médio. Acrescente a cenoura e deixe-a dourando por mais 7 minutos, misturando continuamente com uma colher de pau. Em seguida, adicione o caldo de legumes, baixe a chama e cozinhe por mais 20 minutos com a panela tampada. Verifique o ponto de cozimento da cenoura e, se estiver totalmente cozida, desligue a chama. Feito isso, leve metade do conteúdo ao liquidificador e processe. Acrescente metade do leite enquanto estiver batendo e coloque a sopa batida em uma outra panela. Repita o processo novamente com a metade restante do leite. Por fim, acrescente o gengibre e leve a sopa para ferver por mais 5 minutos. Sirva com cebolinha picada. Sal a gosto.