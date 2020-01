Se você ama brigadeiros, precisa conhecer agora este lugar!

Difícil ser brasileiro e não amar brigadeiro. Com raras exceções, todo mundo sabe que o docinho, ao lado do pão de queijo, é um dos representantes do nosso país na gastronomia. E se a ideia é exaltá-lo, os brigadeiro lovers ganharam mais um aliado. É a instalação “Mundo dos Brigadeiros”, ação do Leite Moça Nestlé, no Museu Mais Doce do Mundo.

Depois do sucesso em Portugal, onde ganhou o nome de Sweet Art Museum, o espaço instagramável chegou no Brasil em junho, com experiências sensoriais e interativas. Doces gigantes, piscina de marshmallows, esteira de cookies que saíram do forno e, claro, muitos brigadeiros viram cenários para fotos incríveis.

O nosso docinho preferido das festas é um dos 15 ambientes que o Museu disponibiliza aos visitantes. Tudo pensado para despertar memórias afetivas, através do cheiro, tato, paladar e óbvio, visão. Tudo super lindo e lúdico.

O “Mundo dos Brigadeiros” faz parte de uma campanha da marca que diz “Tudo o que pode dar certo, vai dar certo”. Se depender das fotos fofas que você vai tirar lá, já deu, né? Ah! E ao tocar no brigadeiro gigante, você verá uma pequena ~mágica~ acontecer. Olha só:

A instalação fica em São Paulo até o dia 18 de agosto. De 12 de setembro e 13 de outubro, segue para o Village Mall, no Rio de Janeiro. O ingresso adiantado custa R$ 60, e tem hora marcada para que grupos de até 20 pessoas possam vivenciar as experiências com mais liberdade durante 1 hora. A ideia é fotografar muito!

Além dos brigadeiros, o Museu mais doce tem outros cenários fofíssimos, olha só: