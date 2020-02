Tempere as sardinhas com sal e pimenta e unte-as com azeite.

Aqueça uma grelha, unte com azeite restante e doure as sardinhas dos dois lados.

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio (170 ºC a 190 ºC), junte os ingredientes restantes e cozinhe, mexendo até ficarem macios.

Coloque em uma travessa e, por cima, disponha as sardinhas.