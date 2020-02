Calorias: 850 por porções

Categoria: Molho

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 5 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

· 1 cebola média

· 2 dentes de alho

· 4 pimentões vermelhos

· 1 colher (sopa) de salsa

· 1 1/2 xícara (chá) de azeite

· 200 g de anchova

· 1 lata de sardinha no óleo

· Orégano e pimenta a gosto

Modo de preparo:

Junte a cebola, o alho, os pimentões e a salsa picados em uma panela e leve ao fogo alto com o azeite por 10 minutos ou até a cebola ficar macia. Deixe esfriar. Bata levemente no liquidificador a anchova e a sardinha (com o óleo da lata). Junte o refogado e bata mais um pouco. Sirva como antepasto.

Dica:

Sirva esta receita com pão italiano ou torradas.