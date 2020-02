Sanduíche saudável

Derrame o mel em um prato e passe os dois lados do abacaxi nele.

Em seguida, pegue a fruta e faça o mesmo no mix de sementes (linhaça, gergelim branco e preto)

Deixe descansar.

Abra uma parte do pão com uma faca, deixando um lado sem cortar para o recheio não escapar pelas extremidades.

Passe o cream cheese no interior do pão, acrescente o queijo branco e, por último, coloque as fatias de abacaxi com o mel e sementes dentro do sanduíche.

Corte as folhas de hortelã em fatias bem finas e feche o pão.