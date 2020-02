Misture a mussarela, o presunto e tempere com o sal, a pimenta e a salsa. Reserve.

Umedeça as fatias de pão no leite com cuidado para não encharcar.

Sobre quatro fatias, coloque uma porção da mistura reservada e feche com as fatias restantes.

Passe cada sanduíche no ovo e a seguir na farinha de rosca.

Aqueça uma grelha untada com o azeite e doure os sanduíches dos dois lados.

Sirva em seguida.