Sanduíche de queijo cremoso com agrião

Calorias: 234 por porção

Categoria: Sanduíche

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 12 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes

. 1 maço pequeno de agrião

. 200 g de queijo cremoso ou requeijão

. 2 colheres (chá) de creme de leite

. 1/4 de xícara (chá) de cebolinha verde picada

. 1/3 de xícara (chá) de manteiga em temperatura ambiente

. 24 fatias de pão de forma integral

. Sal e pimenta-do-reino a gosto



Modo de preparo

Lave o agrião, separe as folhas e escorra bem. Numa tigela, junte queijo e o creme de leite. Amasse bem. Adicione a cebolinha verde e misture. Passe a manteiga nas fatias de pão. Espalhe a mistura de queijo sobre metade das fatias e, por cima, distribua as folhas de agrião bem picadas. Polvilhe com sal e pimenta. Cubra com o pão restante. Antes de servir, corte as fatias ao meio, formando triâgulos,e deixe na geladeira.