Sanduíche de pão italiano com mussarela

Calorias: 466 por porção

Categoria: Sanduíche

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 6 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Entrada

Ingredientes

. 1/4 xícara (chá) de queijo parmesão ralado

. 250 g de queijo mussarela picado

. 120 g de queijo provolone picado

. 120 g de queijo prato

. 1 colher (sopa) de azeite

. 1 xícara (chá) de azeitona recheada

. 1 bengala de pão italiano



Modo de preparo

Misture os queijos numa tigela. Junte o azeite e misture novamente. Aqueça o forno em temperatura média. Corte as pontas do pão e as descarte. Depois corte-os verticalmente em três pedaços. Abra cada pedaço ao meio no sentido do comprimento e retire o miolo. Ponha numa assadeira e recheie cada pedaço de pão com os queijos. Corte as azeitonas em rodelas e coloque-as por cima do queijo. Asse por 15 minutos ou até que os queijos tenham derretido. Sirva em seguida.