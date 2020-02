Sanduíche de ovo com pimentão

Calorias: 596 por porção

Categoria: Sanduíche

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes

. 4 colheres (chá) de manteiga em temperatura ambiente

. 8 fatias de pão italiano

. 1 colher (sopa) de óleo

. 1 pimentão verde grande cortado em tiras de 0,5 cm

. 1 cebola média cortada em rodelas

. 8 ovos batidos

. Sal e pimenta-do-reino a gosto

. 8 fatias de queijo provolone



Modo de preparo

Espalhe a manteiga em um dos lados do pão e reserve. À parte, aqueça o óleo numa frigideira e frite o pimentão e a cebola por três minutos, mexendo sempre até a cebola ficar ligeiramente dourada. Junte os ovos e continue mexendo até que estejam firmes, mas não secos. Retire do fogo e tempere com sal e pimenta. Ponha quatro fatias de pão, uma ao lado da outra, com a parte amanteigada para baixo. Cubra-as com a mistura de ovo e pimentão e o queijo, dobrando para ficarem do tamanho do pão. Termine com as fatias de pão restantes, com o lado amanteigado para cima. Aqueça bem uma frigideira e ponha dois sanduíches por vez. Aperte-os com uma escumadeira e doure.