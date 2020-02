Sanduíche de carne moída com linguiça

Calorias: 226 por porção

Categoria: Sanduíche

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 12 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Entrada

Ingredientes

. 6 pãezinhos franceses

. 1/3 xícara (chá) de água

. 4 colheres (sopa) de salsa picada

. 4 colheres (sopa) de mostarda

. 1 ovo levemente batido

. 1/2 colher (chá) de orégano

. Pimenta-do-reino a gosto

. 250 g de linguiça fresca sem pele

. 3 colheres (sopa) de manteiga derretida

. 250 g de carne de boi moída

. 1 cebola média picada

. 1 dente de alho picado



Modo de preparo

Corte os pãezinhos ao meio no sentido do comprimento. Retire o miolo e deixe uma casca com cerca de 0,5 cm. Esmigalhe o miolo do pão. Coloque-o numa vasilha e junte a água, a salsa, a mostarda, o ovo, o orégano e a pimenta. Misture bem. Aqueça o forno em temperatura alta. Doure a linguiça em duas colheres (sopa) de manteiga. Junte a carne, a cebola e o alho. Mexa bem até que a linguiça e a carne estejam cozidas. Escorra o excesso de óleo e acrescente à mistura de ovo. Divida entre as metades de pão e ponha numa assadeira sem untar. Derreta a manteiga restante e pincele sobre o recheio. Asse por 15 minutos ou até dourar.