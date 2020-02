Sanduíche com Almôndega

Misture a carne moída, o ovo, a casca de limão, o miolo de pão e o leite.

Forme bolinhas com uma colher (chá) da mistura e passe na farinha de trigo.

Coloque o óleo em uma frigideira funda e a aqueça em fogo alto (200 ºC a 220 ºC).

Frite as almôndegas e escorra sobre papel toalha. Reserve.

Para fazer o molho, em uma panela média, junte todos os ingredientes, leve ao fogo alto e, quando começar a ferver, abaixe o fogo e cozinhe por 10 minutos, mexendo de vez em quando.

Tempere com sal e pimenta.

Adicione as almôndegas e deixe esfriar um pouco.

Faça uma canoa com o pão sírio e ponha as folhas de alface, o molho e as almôndegas.

Sirva em seguida.