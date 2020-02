Salsicha Empanada

Calorias: 223 por porções

Categoria: Docinho e salgadinho

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 10 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

· 10 fatias de pão de forma sem casca

· 1 xícara (chá) de maionese

· 1 pacote de sopa de cebola

· 5 salsichas

· 10 fatias de queijo prato

Modo de preparo:

Aqueça o forno a 200 °C. Com a ajuda de um rolo para massa, afine as fatias de pão. Reserve. Misture a maionese e a sopa de cebola até formar um creme. Corte as salsichas ao meio. Sobre cada fatia de pão espalhe um pouco de creme. Ponha uma fatia de queijo e um pedaço de salsicha. Enrole e besunte com o creme. Distribua em uma assadeira e leve ao forno até dourar. Sirva em seguida.