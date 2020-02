Salada de frutas ao forno

Calorias: 105

Categoria: Doce caseiro

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 10

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

. 1 mamão papaia médio maduro e firme, com casca

. 1 pera madura com casca

. 1 maçã com casca

. 1 colher (sopa) de mel

. 10 laranjinhas kinkan

. 3 ameixas-pretas secas

. 3 damascos secos

. 1/2 xícara (chá) de uva passa branca

. 1/2 litro de suco de laranja-lima

. 1/2 xícara (chá) de nozes



Modo de preparo

Retire as sementes do mamão e corte em pedaços com a casca. Corte a pera e a maçã em seis partes, mas retire as sementes. Faça um corte em “X” em uma das extremidades das laranjinhas. Junte as frutas numa assadeira e regue com o mel dissolvido no suco. Asse por 30 minutos, virando as frutas a cada dez minutos. Ponha em uma compoteira e polvilhe com as nozes.