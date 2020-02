Salada de folhas verdes

Calorias: 628 por porção

Categoria: Salada

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 2 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Entrada

Ingredientes:

. 1 beterraba sem casca e cortada em fatias finas

. 3 xícaras (chá) de folhas verdes variadas (alface, rúcula e agrião) limpas

. 1/2 xícara (chá) de nozes picadas grosseiramente

. 1/2 xícara (chá) de lascas de parmesão

Para o molho:

. 2 colheres (sopa) de vinagre de maçã

. 4 colheres (sopa) de azeite

. 1 colher (sopa) de gengibre fresco picado

. Sal a gosto

Modo de preparo:

Com um cortador de biscoito em forma de coração, recorte as fatias de beterraba. Pique as folhas grosseiramente com as mãos. Coloque-as em uma saladeira, acrescente as beterrabas, as nozes e o parmesão. Reserve.

Molho: Misture todos os ingredientes e, em seguida, sirva com a salada reservada.