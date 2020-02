Salada de folhas com peito de peru com molho de iogurte

Calorias: 205

Categoria: Salada

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 6

Tempo de Preparo: Zás-trás (até 15 minutos)

Tipo: Entrada

Ingredientes:

. 1 pé de alface americana

. 1 talo de salsão picado

. 1 cednoura ralada

. 200 g de peito de peru desfiado

Molho:

. 1 copo de iogurte natural

. 2 colheres (sopa) de maionese

. Suco de meio limão

. Sal a gosto

Modo de preparo:

Misture bem todos os ingredientes do molho. Limpe a alface e retire o miolo. Pique as folhas em tiras finas e coloque em um tigela. Junte a cenoura, o salsão, o peito de peru e as folhas inteiras. Sirva com o molho separadamente.