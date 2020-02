Salada de endívia e trigo

Numa tigela, misture o trigo cozido, o grão-de-bico, a cebolinha, a salsa, o pimentão e o radicchio.

Tempere com o azeite, o suco e as raspas do limão e sal a gosto.

Misture bem e deixe na geladeira por 1 hora para pegar gosto.

Forre uma travessa grande com as folhinhas de endívia com a cavidade para cima.

Distribua a salada de trigo sobre as folhinhas.

Para fazer o molho, basta misturar bem a pasta de gergelim, a água morna, o alho, o suco de limão, o iogurte, a pimenta calabresa e o sal.

Coloque um pouco do molho por cima de cada folha de endívia com trigo.

Sirva como entrada.