Calorias: 511 por porção

Categoria: Carne

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 6 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

. Peça de filé-mignon

. Pimenta-do-reino e sal a gosto

. 3 dentes de alho amassados

. 2 cebolas grandes raladas

. 100 g de manteiga sem sal

. 2 laranjas sem casca e sem película branca

Modo de preparo:

Tempere a carne com a pimenta, o sal, o alho e a cebola. Em uma panela grande, derreta a manteiga em fogo baixo e ponha a carne inteira. Doure-a bem no fogo baixo de todos os lados. Transfira para uma assadeira e despeje o molho que restou na panela. Cubra com papel-alumínio e asse em fogo baixo por aproximadamente 30 minutos. Desembrulhe a carne e vá regando com o molho formado pela manteiga e o caldo de carne. Se necessário, adicione um pouco de água. Retire a carne do forno e corte-a em fatias. Ponha-a numa travessa e intercale as fatias com as rodelas de laranja. Sirva com purê de batata.