Bata todos os ingredientes do molho no liquidificador e reserve.

Tempere a peça de filé com sal e pimenta-do-reino, grelhe na chapa de todos os lados até dourar bem.

Deixe esfriar.

Fatie a carne bem fina.

Em uma forma, com furo no meio, disponha as fatias em camadas temperando-as com um pouco de molho.

Leve a geladeira para firmar.

Na hora de servir, desenforme e regue com o restante do molho.