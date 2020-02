Rocambole de arroz recheado com linguiça

Calorias: 333 por porção

Categoria: Torta salgada e quiche

Dificuldade: Médio

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

. 3/4 de xícara (chá) de leite

. 1/2 xícara (chá) de óleo

. 4 gemas

. 2 xícaras (chá) de arroz cozido

. 3 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

. 1/2 colher (chá) de sal

. 1 xícara (chá) de farinha de trigo

. 1 colher (sopa) de fermento

. 4 claras em neve

Recheio:

. 1 colher (sopa) de azeite

. 1 linguiça calabresa defumada cortada em fatias finas

. 1 cebola média picada

. 2 colheres (sopa) de cheiro-verde picado

. 1/2 xícara (chá) de queijo parmesão ralado para polvilhar

Modo de preparo:

No liquidificador, bata o leite, o óleo, as gemas, o arroz, o queijo, o sal e a farinha até obter uma massa cremosa. Transfira a mistura para uma tigela. Adicione o fermento e as claras. Coloque numa assadeira média untada e com o fundo forrado com papel-manteiga untado. Leve ao forno, preaquecido, em temperatura média, até assar sem ressecar. Desenforme sobre um pano levemente úmido e polvilhado com queijo. Cubra com o recheio e enrole, apertando bem. Passe para uma assadeira e leve ao forno até gratinar levemente.