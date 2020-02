Risoto integral ao curry com tomate, abobrinha e banana

Categoria: Arroz e risoto

Dificuldade: Médio

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

. 1 xícara (chá) de arroz cateto integral

. 4 tomates orgânicos sem pele nem sementes, picados em gomos de 8

. 1 banana-da-terra madura e firme

. 1/2 xícara (chá) de abobrinha laminada em rodelas

. 2 xícaras (chá) de água

. 1/2 colher (chá) de curry

. 1/4 de xícara (chá) de azeite de oliva extravirgem

. 1 colher (chá) de manjericão

. 1 colher (chá) de cebolinha bem picada

. 1 colher (chá) de cebolinha-francesa picada

. 1 colher (chá) de folhas de coentro

. Molho de soja (shoyo) a gosto

. Pimenta-rosa moída a gosto

. Sal marinho a gosto

Modo de preparo:

Coloque o azeite, uma pitada de sal, a cebolinha-francesa e o coentro em uma tigela. Acrescente as abobrinhas e deixe descansar por cerca de 1 hora. Reserve. Lave o arroz e cozinhe em uma panela de pressão com as 2 xícaras de água, curry e uma pitada de sal. Quando a panela apitar, conte 20 minutos e desligue. Reserve. Corte as bananas em fatias no sentido longitudinal e leve ao fogo médio em uma frigideira, untada com azeite. Doure cada lado por 3 minutos. Reserve. Em fogo médio, frite num fio de azeite a cebolinha e uma pitada de pimenta-rosa. Adicione os tomates, mexendo com movimentos de vai-evem, por 3 minutos. Tampe a panela e cozinhe os tomates até que o excesso de água evapore. Acrescente o manjericão e o arroz e cozinhe em fogo baixo, misturando por 3 minutos.

Montagem: Coloque as abobrinhas sobre o risoto e as bananas em volta do prato. Sobre elas, gotinhas de shoyo e azeite. Salpique com o restante das ervas e sirva imediatamente.