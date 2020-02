Risoto de leite

Calorias: 538 por porção

Categoria: Arroz e risoto

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

. 1 cebola média bem picada

. 1/4 de xícara (chá) de manteiga

. 1 1/2 xícara (chá) de arroz arbóreo

. 5 xícaras (chá) de leite

. 1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado

. Sal a gosto

. Lascas de parmesão e folhas de sálvia para decorar

Modo de preparo:

Frite a cebola na manteiga até dourar. Junte o arroz e misture. Adicione uma xícara de leite e cozinhe mexendo de vez em quando, até que ele evapore. Ponha aos poucos o leite restante, até o arroz ficar al dente (macio com consistência firme). Junte 3/4 de xícara do queijo ralado, tempere com sal e misture. Coloque o queijo restante e mexa. Transfira para uma travessa. Decore com lascas de parmesão, folhas de sálvia e sirva quente.