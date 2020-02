Risoto ao leite e parmesão

Calorias: 538 por porção

Categoria: Arroz e risoto

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

· 1 cebola média bem picada

· 1/4 de xícara (chá) de manteiga

· 1 1/2 xícara (chá) de arroz arbóreo (se preferir, use arroz comum)

· 5 xícaras (chá) de leite

· 1 xícara (chá) de parmesão ralado

· Sal a gosto

Modo de preparo:

Frite a cebola na manteiga por cinco minutos até dourar. Junte o arroz e misture. Acrescente uma xícara de leite e cozinhe mexendo de vez em quando até que o líquido se evapore. Junte o leite restante, aos poucos, até o arroz ficar al dente e cremoso. Adicione 3/4 de xícara do queijo parmesão, tempere com sal e misture. Ponha no recipiente em que vai servir e polvilhe com o queijo restante.