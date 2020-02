Refogado picante de chuchu

Calorias: 268

Categoria: Refogado

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 15

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

. 1/2 xícara de água-de-coco

. 2 cebolas picadas

. 2 tomates sem pele picados

. 1 colher (sopa) de azeite

. 3 chuchus cortados em pedaços pequenos

. 1 colher (sopa) de azeite-de-dendê

. 1 pimenta-dedo-demoça sem sementes picada

. Sal a gosto

Para polvilhar:

. 2 colheres (sopa) de cheiro-verde picado

Modo de preparo:

Aqueça a água-de-coco e reserve. Refogue a cebola e o tomate no azeite e junte o chuchu. Mexa por um minuto e adicione a água-de-coco, o azeite-de-dendê e a pimenta. Tempere com sal e cozinhe em fogo baixo até que o chuchu fique macio, porém firme. Polvilhe com cheiro-verde e sirva em seguida.