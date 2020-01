Receitinha: torradinhas de salmão defumado e abacate

Ingredientes

1 abacate cortado ao meio e sem caroço

1 cebolinha cortada em fatias bem finas

1 colher de sopa de suco de limão-siciliano fresco

1 pitada de flocos de pimenta calabresa

Sal marinho a gosto

4 fatias de pão multigrãos levemente tostadas

4 folhas pequenas de alface romana

4 fatias finas de salmão defumado

Sour cream para servir (opcional)

1/4 xícara de cebola roxa, cortada em fatias finas

Modo de preparo

1 Em uma tigela, retire o abacate da casca e amasse-o levemente com a cebolinha, o suco de limão e os flocos de pimenta. Tempere com sal a gosto.

2 Espalhe a mistura de abacate nas torradas e adicione a alface, o salmão e 1 colher de chá, aproximadamente, de sour cream. Decore com as fatias de cebola roxa. Distribua em uma bandeja bem bonita e sirva.