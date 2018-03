Receitas práticas e baratas que são ótimas para o dia a dia

Com a correria do dia-a-dia, separar um tempo para cozinhar a sua própria comida pode ser um desafio.

A dica para fugir das tentações dos alimentos industrializados é sempre ter em mãos produtos alimentícios de fácil manuseio para elaborar um delicioso prato que seja saudável e que, melhor ainda, não pese no seu estômago e no bolso.

Planeje-se para que sua compra do mês no supermercado renda todos os dias, assim você não desperdiça nenhum alimento e também acaba sendo bastante criativo com as suas receitas diárias.

Confira sugestões de pratos para ter uma experiência gourmet dentro de sua casa sem gastar quase nada e que leva menos de meia hora:

Marmitas para o trabalho

Levar um lanche para o seu trabalho pode ajudar a evitar as tentações gordurosas e matar aquela fominha que bate toda a tarde sem gastar dinheiro fora.

1. Lanche colorido

2. Wrap de salada com iogurte

Ideias para almoços em família

A dica para promover uma refeição com tantas pessoas queridas é seguir com sua intuição mais aguçada: aquele gostinho de amor que você colocará em cada prato novo.

1. Salada com molho de manga e mel

2. Frango ao forno

3. Pastelzinho de banana

4. Cozido de carne com cebolinha e ervas

Um jantar que impressiona

Sabe aquela mesa cheia de pratos suculentos que parecem que demoraram horas para serem feitos e que custaram uma fortuna para fazer?

Não se preocupe, porque é possível ter este mesmo resultado sem gastar quase nada e, mesmo assim, oferecer receitas de dar água na boca.

1. Merengue com frutas

2. Bolinho vegetariano

3. Salada de arroz na laranja

4. Cebola recheada de arroz

Refeições para qualquer hora

Seja para um lanche da tarde em um domingo na piscina ou um jantar a luz de velas, esses pratos combinam em qualquer ocasião por ser deliciosos, super fáceis de fazer e que levam pouco tempo para fazer.

1. Frutas grelhadas no palito

2. Poke de frutos do mar

3. Gratinado de carne moída com couve-flor

4. Pizza com falsa massa de abobrinha

