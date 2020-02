 Receitas fáceis estão disponíveis em aplicativo do MdeMulher 

Para quem gosta de cozinhar, mas não tem tempo a perder.

Foto: Reprodução do aplicativo no iPad

O MdeMulher acaba de lançar na App Store o melhor aplicativo de receitas do Brasil. São 300 receitas fáceis, disponíveis gratuitamente, divididas em 12 categorias: arroz e risotos, bebidas, bolos e docinhos, carnes, aves, massas, pães e salgados, peixes, salada e legumes, sobremesas, sopas e tortas salgadas, escolhidas levando em consideração o paladar das brasileiras e a praticidade no preparo.

Além da possibilidade de escolha por categoria, o filtro do aplicativo também oferece a seleção por tempo de preparo, quantidade de calorias ou de qual marca da Editora Abril é a receita.

A navegação pode ser feita tanto no sentido vertical quanto no horizontal. E todas as receitas têm foto acompanhando a lista de ingredientes e modo de preparo.





As fotos podem ser ampliadas, aumentando a visualização dos detalhes do prato.

No menu superior do aplicativo você pode acessar o histórico das últimas receitas consultadas.

Ou as receitas que você incluiu como sendo as suas favoritas.

Você gostou tanto da receita que quer compartilhar com suas amigas e contatos nas redes sociais ou por e-mail? Basta clicar no ícone!

O aplicativo de receitas é lançado com 300 receitas fáceis grátis e mais três pacotes temáticos por apenas US$ 0,99 cada: Bolos, Saladas e Italianas. São 120 novas receitas em cada um dos pacotes.

Em breve o aplicativo também estará disponível para iPhone e Android. Aguarde!

Para saber mais sobre o aplicativo visite /aplicativos/receitas-faceis/

Atualização: A versão do app para iPhone já está na App Store.