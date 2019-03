10 receitas aconchegantes e perfeitas para celebrar a chegada do outono

O outono chegou e, com ele, um clima mais frio se aproxima. A estação pede momentos aconchegantes e nada melhor para isso do que pratos quentes e deliciosos para fazer em um almoço em família ou um jantar a dois. Selecionamos 10 receitas aconchegantes que super combinam com a estação.

Fundo de alcachofra refogado com ervilha-torta

Quem é fã de alcachofra vai amar essa receita quentinha, ótima para o outono.

Creme de cenoura com erva-doce

Não tem receita mais fácil e aconchegante para uma noite de outono do que um bom caldo de cenoura com um leve toque de erva-doce.

Sopa de lentilha com shimeji

Esta receita é uma ótima opção para quem quer fazer uma sopa e ainda por cima é vegana! Uma delícia!

Sopa de grão-de-bico, carne de porco e legumes

Esta receita é ótima para o dia a dia sem deixar de ser sofisticada.

Abóbora cremosa com carne-seca e pinhão

Pinhão é típico de estações mais frias e nesta receita ele faz toda a diferença para o sabor do creme de abóbora.

Arroz de pato com tucupi e jambu

Esta deliciosa receita é bem brasileira e é ótima para uma ocasião especial que pede a presença de uma carne diferente.

Cozido de porco com canjiquinha cremosa

Que canjiquinha faz parte de estações mais frias, isso todo mundo sabe. O que você precisa conhecer é essa receita deliciosa que leva também pernil e caldo de legumes.

Fraldinha com purê e legumes

Esta é para quem prefere algo mais fácil, mas não por isso menos gostoso. A combinação entre carne e purê é uma delícia para o outono.

Sukiyaki (cozido de carne e vegetais ao shoyu e saquê)

Apesar do nome difícil, esse prato de origem japonesa é uma delícia e super fácil de fazer. Serve tanto para o dia a dia quanto para ocasiões especiais.

Mignon ao molho de jabuticaba

Jabuticaba super combina com carne e forma um molho delicioso para fazer dupla com um belo mignon nesta receita.

Leia mais: 30 receitas para um almoço de última hora

+ Receitas práticas para fazer em até 45 minutos

Siga CLAUDIA no Youtube