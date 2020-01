Rafael Cardoso ensina duas receitas de seu restaurante Puro

Todo bom gaúcho adora um suculento churrasco, mas essa especialidade está longe de resumir o menu dos amigos e sócios Rafael Cardoso e Pedro Siqueira (também natural do sul do país). Ao lado de outros parceiros, o ator e o chef inauguraram este ano, no Rio de Janeiro, o restaurante Puro. Com passagens por casas renomadas, como D.O.M., em São Paulo, Fasano Al Mare, no Rio, e Taillevent, em Paris, e três estrelas no guia Michellin, Pedro tem como marca receitas com inspiração caseira e ingredientes frescos. “Quero fazer uma cozinha que resgata o lado afetivo das receitas, mas que seja exclusiva e verdadeira.”

A ideia vai ao encontro do que Rafael sempre acreditou. Quando se mudou para o Rio e passou a dividir apartamento com alguns colegas, a cozinha era tarefa sua. Para não fazer feio, estudou o assunto. A obrigação virou hobby, que virou paixão e, agora, negócio. Além do Puro, ele mantém o portal Pura Mesa, em que mostra criações funcionais, e tem planos de assinar um livro e comandar um programa sobre comida. “Já tive propostas, mas ainda não é o momento. Quero dar um passo de cada vez.” Apesar de entender do assunto, o ator garante que não dá palpites no menu do restaurante. “A criação e o desenvolvimento dos pratos são do Pedro. Eu só provo e digo se está bom ou não”, diz, sorrindo.

Moquequinha capixaba com pirão de tomate, vinagrete e broto de coentro

Rendimento: 2 porções

Chico Cerchiaro Chico Cerchiaro

500 g de peixe branco

250 ml de caldo de peixe

5 tomates

1 cebola roxa

100 g de farinha de mandioca

5 g de urucum

2 g de broto de coentro

50 ml de azeite extravirgem

10 g de alho

Sal e pimenta a gosto

1 Esquente o azeite, retire do fogo e, por 25 minutos, deixe o urucum descansando nele. 2 Refogue a cebola e o alho no azeite de urucum. 3 Acrescente o caldo de peixe e deixe cozinhar por alguns minutos. 4 Bata tudo no liquidificador. 5 Corte os tomates ao meio e retire as sementes e o miolo. 6 Coloque os tomates para assar a 120 ºC por cerca de 1h20min com azeite, tomilho, sal, açúcar e pimenta. 7 Refogue o pirão de peixe, a cebola e o alho com o azeite, acrescente o caldo de peixe e coloque a farinha aos poucos, até chegar ao ponto do pirão. 8 Acrescente o tomate assado. 9 Para o vinagrete, deixe picados a cebola roxa e o tomate. 10 Grelhe o peixe e finalize no forno até chegar ao ponto.

Montagem:

1 Coloque o pirão de peixe no prato fundo e derrame o molho de moqueca em volta. 2 Depois, coloque o peixe, o vinagrete e, por último, o broto de coentro. 3 Regue com um pouco de azeite e pimenta.

Matambre de boi braseado com abóbora e farofa de erva-mate

Rendimento: 4 porções

Chico Cerchiaro Chico Cerchiaro

800 g de matambre

Mirepoix (mistura de vegetais: 40 g de cenoura com um pouco de cebola, alho- -poró, alho, aipo e tomilho)

300 ml de vinho tinto

300 g de abóbora cambochá

300 g de açúcar

100 g de farinha d’água

10 g de erva-mate

1 Tempere o matambre com sal e pimenta- -do-reino. Depois, enrole até ficar bem cilíndrico e amarre com barbante. 2 Sele o matambre em uma frigideira quente até dar coloração à carne. Reserve. 3 Em uma panela, refogue o mirepoix com azeite e deixe dourar. 4 Acrescente o matambre e, em seguida, o vinho tinto. 5 Acrescente um caldo de legumes até cobrir a carne. 6 O tempo de cozimento depende do fogo, mas leva geralmente de 3 a 4 horas em fogo baixo. 7 Faça um caramelo com o açúcar e acrescente a abóbora cortada com casca. 8 Acrescente água quente e cozinhe. 9 Para fazer a farinha de mate, refogue a farinha d’água com cebola e azeite e depois acrescente a erva-mate.