Quibe com coalhada

Calorias: 614 por porção

Categoria: Carne

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 5 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes

Quibe:

. 1 kg de carne moída (patinho ou coxão mole)

. Sal e pimenta síria a gosto

. 2 xícaras (chá) rasas de trigo fino lavado

. 1/2 cebola

. 3 folhas de hortelã picadas

. 2 colheres (sopa) de manteiga gelada em cubinhos

Coalhada:

. 1 litro de coalhada

. 1 clara

. 1 colher (sopa) de farinha de trigo

. 1 colher (sobremesa) de manteiga

. 2 dentes de alho amassados

. Sal a gosto

. 1 colher (sopa) de hortelã picada



Modo de preparo

Tempere a carne com o sal e a pimenta, e passe-a no processador. Misture a carne com o trigo e torne a passar no processador, com o restante dos temperos. Com as mãos molhadas, modele pequenos quibes. Faça um furo na extremidade e ponha um cubinho de manteiga no centro. Feche os quibes e reserve. Misture a coalhada com a clara crua e a farinha. Passe por uma peneira e leve ao fogo, sem parar de mexer, até ferver. Reserve. Aqueça a manteiga, e refogue o alho e o sal. Junte a coalhada cozida e deixe ferver por dois minutos, sem parar de mexer. Acrescente os quibes e cozinhe em fogo baixo por 20 minutos. Adicione a hortelã e sirva.