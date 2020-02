Purê de mandioquinha

Calorias: 260 por porção

Categoria: Molho

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

. 600 g de mandioquinha

. 2 xícaras (chá) de leite desnatado

. Sal a gosto

. 1 erva-doce média picada

. 1 colher (sopa) de margarina

. 1/2 xícara (chá) de creme de leite light

Modo de preparo:

Corte a mandioquinha em rodelas e cozinhe com o leite, o sal e a erva-doce picada. Espere a mandioquinha absorver boa parte do leite e ficar bem macia. Então, quando ainda estiver bem quente, passe tudo pelo espremedor. Não deixe esfriar e, bem depressa, acrescente a margarina e o creme de leite light. Mexa bem. Devolva a mistura à panela, no fogo, para reaquecer. Sirva em seguida, como acompanhamento de aves, carnes ou peixes.