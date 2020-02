Prepare o pudim com o leite.

Na batedeira, bata o pudim e o creme de leite até ficar uma mistura lisa.

Bata as claras em neve e misture delicadamente com a massa do pudim.

Em uma panela, junte a geleia de morango com a água e ferva, misturando bem.

Desligue o fogo e passe por uma peneira.

Distribua a musse entre taças e despeje a calda de morango por cima.

Em seguida leve à geladeira até o momento de servir.