Pudim de padaria

Calorias: 334

Categoria: Pudim

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

. 4 ovos

. 2 1/2 xícaras (chá) de açúcar

. 2 colheres (sopa) de manteiga

. 1 pacote de coco ralado (100 g)

. 1 xícara (chá) de farinha de trigo

. 2 xícaras (chá) de leite

. Açúcar para caramelizar

Modo de preparo:

No liquidificador, bata os ovos, o açúcar, a manteiga, o coco, a farinha e o leite até ficar homogêneo. Com o açúcar, caramelize uma forma média de buraco no meio, deixe esfriar e coloque o pudim. Leve ao forno preaquecido a 200oC em banho-maria por cerca de 40 minutos. Deixe esfriar e desenforme.

Dica: Você pode usar queijo ralado no lugar do coco. Também fica muito gostoso.