Pudim de maracujá com calda

Calorias: 239

Categoria: Pudim

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

Pudim:

. 1 caixa de creme de leite

. 1 caixa de leite condensado

. 1 1/2 xícara (chá) de leite

. 2 caixas de pó para gelatina sabor maracujá

Calda:

. Polpa de 1 maracujá

. 1/2 xícara (chá) de água fria

. 1/2 xícara (chá) de açúcar

Modo de preparo:

Dissolva a gelatina em meia xícara do leite quente. Coloque no liquidificador e bata com o restante do leite, o creme de leite e o leite condensado. Despeje numa forma levemente untada com óleo de milho e deixe na geladeira até firmar.

Calda: Coloque o açúcar em uma panela pequena e leve ao fogo baixo, até adquirir uma coloração dourada. Acrescente a água fria e a polpa de maracujá, deixando ferver por mais alguns minutos. Desenforme o pudim e sirva acompanhado da calda fria.