Pudim de Leite em Pó

Calorias: 425 por porção

Categoria: Pudim

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

· 4 ovos

· 3 xícaras (chá) de leite em pó

· 2 xícaras (chá) de leite

· 1 1/2 xícara (chá) de açúcar

· Açúcar para caramelizar

Modo de preparo:

Aqueça o forno a 200 °C. No liquidificador, bata os ovos, o leite em pó, o leite e o açúcar por cinco minutos na velocidade alta. Caramelize uma forma de 32 cm de diâmetro com furo central. Despeje o pudim e leve para assar no forno em banho-maria durante 40 minutos. Deixe esfriar, desenforme e sirva.

Dica:

Se preferir, substitua o leite por água.