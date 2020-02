Pudim de coco e gelatina de morango

Calorias: 242

Categoria: Pudim

Dificuldade: Médio

Rendimento: 6

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

. 1 embalagem de pudim de coco

. 2 xícaras (chá) de leite

. 1 lata de creme de leite

. 1 embalagem de gelatina de morango

. 400 ml de água

. Chantili a gosto para decorar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o pó para pudim e o leite e leve ao fogo, mexendo sem parar até engrossar. Desligue o fogo e misture metade da lata de creme de leite. Distribua o pudim em taças individuais até a metade de cada uma. Deixe esfriar. Prepare a gelatina de morango com 200 ml de água fria e leve à geladeira. Quando estiver firme, bata no liquidificador com o restante do creme de leite. Despeje sobre o pudim e leve à geladeira até firmar. Na hora de servir, decore com chantili.