Polenta Gratinada com Gorgonzola

Categoria: Gratinado

Dificuldade: Médio

Rendimento: 6 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Entrada

Ingredientes

. 3 litros de caldo de legumes

. Sal e pimenta-do-reino moída na hora

. 2 e 1/2 xícaras (chá) de fubá de milho amarelo

. 1 xícara (chá) de parmesão ralado fino

. 1/4 de xícara (chá) de manteiga sem sal

. 250 g de queijo gorgonzola

. Folhas verdes para acompanhar

. 1/2 xícara (chá) de nozes moída

. Azeite para finalizar.

Acessório: Assadeira antiaderente

Modo de preparo

Em uma panela, leve à fervura 2 litros do caldo e abaixe o fogo. Mantenha o caldo restante aquecido e reserve. Ponha o sal no caldo fervente e vá despejando o fubá aos poucos. Mexa sem deixar formar caroços. Cozinhe por 40 minutos, mexendo continuamente e adicione mais caldo, se necessário. No final do cozimento coloque metade do parmesão, a manteiga e 50 g do queijo gorgonzola e misture bem. Despeje em uma assadeira antiaderente até ficar com 2 cm de altura. Resfrie.

Depois de já resfriada vire a polenta sobre uma superfície e corte em losangos com 6 cm de lado. Com a ajuda de uma faca pequena, faça uma cavidade na face superior de cada losango. Preencha essa cavidade com queijo gorgonzola e cubra com parmesão. Em uma assadeira leve ao forno para gratinar. Retire no momento em que a superfície com os queijos estiver dourada. Monte em um prato acompanhada de uma salada de folhas e salpicada com as nozes picadas. Regue azeite e sirva em seguida.