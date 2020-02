Polenta com mussarela

Calorias: 270 por porção

Categoria: Gratinado

Dificuldade: Médio

Rendimento: 12 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes

Massa:

. 1/4 xícara (chá) de azeite

. 1 cebola média

. 2 dentes de alho

. 500 g de farinha de milho fina pré-cozida

. Sal a gosto

. 6 xícaras (chá) de água.

Recheio:

. 200 g de mussarela ralada no ralo grosso

. 1 colher (sopa) de orégano

. 1 colher (sopa) de pimenta

Modo de preparo

Pique bem a cebola e o alho. Numa panela média, coloque o azeite e frite a cebola e o alho até dourarem. Junte a farinha de milho pré-cozida, o sal e, aos poucos, a água, mexendo até soltar do fundo da panela. Reserve. Unte a assadeira e espalhe metade da polenta. Coloque um pano úmido sobre a massa e alise cuidadosamente a superfície com as mãos. Distribua a mussarela ralada, o orégano e a pimenta. Cubra com a polenta restante, alisando a superfície com o pano úmido. Corte a polenta em quadrados, unte com azeite e, se preferir, grelhe ambos os lados.