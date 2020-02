Polenta com legumes

Calorias: 426

Categoria: Refogado

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

· 1 1/2 xícara (chá) de azeite

· 1 cebola grande picada

· 2 dentes de alho amassados

· 2 berinjelas cortadas em cubos

· 1 pimentão vermelho cortado em cubos

· 6 tomates sem pele e sem sementes cortados em cubos

· 3 colheres (sopa) de vinagre balsâmico polenta

· 1 xícara de flocos de milho pré-cozidos

· 2 1/2 xícaras (chá) de água

· 1 colher (sopa) de manteiga

· Sal e pimenta a gosto



Modo de preparo:

Em uma frigideira, aqueça 1/4 do azeite, doure a cebola e o alho. Acrescente a berinjela e refogue por três minutos. Junte o pimentão e o tomate. Tempere com sal, pimenta, o vinagre balsâmico e cozinhe por quatro minutos. Regue com mais azeite.

Polenta:

Em uma panela, dissolva os flocos de milho na água, acrescente a manteiga e leve ao fogo, mexendo até engrossar. Deixe a polenta esfriar numa travessa, corte-a em pedaços e doure no restante do azeite. Sirva com os legumes refogados.