Pimentão recheado com suflê

Calorias: 327 por porção

Categoria: Suflê

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

. 4 pimentões vermelhos grandes

. 2/3 de xícara (chá) de farinha de milho

. 1/4 de xícara (chá) de água

. 2/3 de xícara (chá) de leite quente

. 1 colher (sopa) de margarina

. Sal e pimenta a gosto

. 1/2 xícara (chá) de milho verde escorrido

. 4 ovos

. 1 colher (sopa) de cebolinha picada

Modo de preparo:

Corte uma tampa dos pimentões e retire as sementes sem furá-los. Reserve. Misture a farinha de milho com a água e junte o leite quente. Leve ao fogo e cozinhe, sem parar de mexer, até engrossar. Adicione a margarina, o sal e a pimenta. Retire do fogo, acrescente as gemas e mexa vigorosamente. Junte o milho verde e a cebolinha. Reserve. Bata as claras em neve e incorpore-as ao creme de milho delicadamente. Arrume os pimentões em pé, lado a lado, em um refratário pequeno e recheie cada um com o creme de milho. Asse por 30 minutos e sirva.