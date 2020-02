Picolé Sensação

Calorias: 147

Categoria: Sorvete

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 20

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

Picolé de chocolate:

. 1 embalagem para pudim sabor chocolate

. 250 ml de leite

. 1 lata de leite condensado

. ½ lata de creme de leite

Picolé de morango:

. 1 embalagem para pudim sabor morango

. 250 ml de leite

. 1 lata de leite condensado

. ½ lata de creme de leite

Modo de preparo:

Picolé de chocolate: Prepare o pudim conforme as instruções da embalagem, usando 250 ml de leite. Deixe esfriar. No liquidificador, bata o pudim, o leite condensado e o creme de leite. Distribua a mistura até metade de forminhas próprias para picolé. Leve ao freezer.

Picolé de morango: Prepare o pudim de acordo com as instruções da embalagem usando 250 ml de leite. Deixe esfriar. No liquidificador, bata o pudim, o leite condensado e o creme de leite. Quando o picolé de chocolate começar a endurecer, complete a forminha com a mistura de morango. Leve ao freezer. Quando começar a firmar, coloque os palitos e volte ao freezer até endurecer completamente.

Dica: As forminhas são encontradas em lojas de produtos para doces.