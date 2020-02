Picanha com alho

Deixe a carne em temperatura ambiente por 2 horas coberta com um pano de prato limpo.

Polvilhe com sal grosso e a coloque sobre a parte mais quente da grelha.

Toste-a dos dois lados.

Transfira a carne para uma parte da grelha com calor moderado e asse com a gordura para cima por 30 minutos.

Depois, vire a parte da gordura para baixo até que fique no ponto (bem ou malpassada, conforme o seu gosto).

Se quiser reduzir calorias, retire a gordura ao servir.

Corte as tampas da cabeça do alho e as apoie na grelha.

Asse por 15 minutos ou até que fiquem bem douradas.