Pera em crosta de mel e amêndoa

Categoria: Doce caseiro

Dificuldade: Fácil

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

. 50 g de manteiga

. 1/2 xícara (chá) de mel

. 1 xícara (chá) de creme de leite fresco

. 4 ovos

. 1 xícara (chá) de amêndoa com pele grosseiramente picada

. 4 peras maduras, mas firmes

. Sal

. Manteiga para untar

Modo de preparo:

Aqueça o forno a 160ºC e unte um refratário médio com manteiga. Derreta a manteiga no fogo ou no micro-ondas e passe para uma tigela média. Misture bem o mel, o creme de leite, uma pitada de sal, os ovos e as amêndoas. Descasque e corte as peras em quatro, descarte as sementes, espalhe no refratário e regue com o creme. Asse por cerca de 30 minutos até firmar e formar uma crosta dourada. Sirva quente ou frio com sorvete.